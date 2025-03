Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Consiglio regionale è convocato per giovedì 3 aprile, alle ore 14, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. All’ordine del giorno due progetti di legge: il primo, di iniziativa consiliare a firma di Leonardo D’Addazio, “Costituzione di parte civile nei procedimenti per aggressioni ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario, del Trasporto pubblico locale, del personale della Scuola, delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione civile”; il secondo, di iniziativa della Giunta regionale, “Disposizioni in materia tributaria” (attualmente all’esame della Commissione Bilancio).

