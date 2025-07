Emiciclo. Il Consiglio regionale è convocato per martedì 29 luglio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – Il Consiglio regionale è convocato per martedì 29 luglio, alle ore 15, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. La prima parte della seduta sarà dedicata alla discussione delle seguenti interpellanze: “Criticità in ordine al collasso della vasca di sedimentazione del depuratore di Paglieta (CH) – C.da Saletti” (Paolucci) ; “ Definizione DEA II livello e realizzazione nuovo ospedale di Teramo” (Pepe, Cavallari e Mariani); “Stato di attuazione del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici della Regione Abruzzo” (Alessandrini, D’Amico e Paolucci); “Stato di attuazione della Rete Ospedaliera e situazione gestionale e organizzativa del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro” (Mariani e Pietrucci); “L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente): applicazione da parte della Giunta regionale dell’articolo 32, comma 10 bis, nei confronti dell’ATC “Vomano-Fino”, in virtù delle prerogative esercitate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 2, comma 2″ (Pepe); “Rischio disimpegno fondi FSC 2021-2027 per indisponibilità di liquidità” (Paolucci); “Ritardi nell’avanzamento di spesa dei Fondi europei” (Paolucci); “Progetto Casa di Comunità via 8 marzo Pescara – rischio perdita fondi Pnrr (Blasioli); “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di ristorazione per le aziende sanitarie della Regione Abruzzo e della Regione Molise” (Blasioli); “Dichiarazioni del management Stellantis e al futuro del sito industriale ex-Sevel di Atessa” (Taglieri); “Grave criticità irrigua nelle frazioni di Bagno e Monticchio – Richiesta di chiarimenti e interventi urgenti da parte della Regione Abruzzo e dell’assessore Imprudente” (Paolucci).Successivamente saranno esaminati due provvedimenti amministrativi: “Proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale adottato con la DGR 522/C del 28/08/2020 e approvato dal Consiglio regionale con il verbale n. 33/2 del 15 settembre 2020”; “Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2024″ e L.R. 2 maggio 1995, n. 95 – Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia – anno 2024”.All’ordine del giorno anche i progetti di legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell’Arap” e “Istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (Aral)”; l’Assemblea procederà poi all’elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza – viene evidenziato sul sito web. Infine, saranno discusse due risoluzioni: “Iniziative urgenti a sostegno delle edicole abruzzesi” (a firma del consigliere Blasioli) e “Richiesta spostamento fermata Linea TUA nel Comune di Villa Celiera (PE)” (Di Marco).

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it