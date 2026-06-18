Emiciclo. Il consiglio regionale premia l’Olympia Ovidiana Under 15 campione d’Abruzzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 giugno 2026 – 13:09- Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila ha aperto le sue porte istituzionali questa mattina per celebrare il talento e il sacrificio dei giovani atleti della Valle Peligna – I ragazzi dell’Under 15 dell’Olympia Ovidiana Sulmona, freschi vincitori del titolo di campioni regionali, sono stati ricevuti e premiati nell’aula “Sandro Spagnoli”, la prestigiosa sala in cui si riunisce l’assemblea legislativa abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’importante iniziativa è stata promossa e organizzata dalla vicepresidente del consiglio regionale, Marianna Scoccia, che ha fortemente voluto spalancare le porte della “casa di tutti gli abruzzesi” per tributare il giusto e meritato omaggio a una squadra capace di firmare un’autentica impresa sportiva e umana – viene evidenziato sul sito web. Alla cerimonia hanno preso parte lo staff tecnico ed i dirigenti del club. Nel corso dell’evento, la vicepresidente Scoccia ha consegnato una targa celebrativa al presidente del sodalizio sulmonese, Ivan Giammarco – recita il testo pubblicato online. Il prestigioso riconoscimento, che unisce i loghi istituzionali a una foto di squadra durante i festeggiamenti per la finale regionale, reca in alto una celebre e significativa massima del poeta sulmonese Publio Ovidio Nasone, tratta dalle Epistulae ex Ponto (III, 4, 79): “Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas” (Anche se mancano le forze, la volontà merita sempre lode). I ragazzi dell’Under 15 hanno conquistato il titolo di campioni d’Abruzzo superando il Francavilla nella finalissima del “Francesco Pallozzi”. Successivamente, la formazione peligna ha rappresentato l’Abruzzo nella fase nazionale con un percorso esaltante e da imbattuta: le grandi vittorie esterne nei caldi campi di Termoli e Taranto e il pareggio interno contro i campani del Monteruscello – riporta testualmente l’articolo online. Un cammino perfetto che ha lasciato un pizzico di beffa: l’eliminazione è infatti arrivata soltanto per una sfavorevole differenza reti rispetto alla compagine campana, mantenendo comunque l’Ovidiana imbattuta nel girone – Ad aprire la cerimonia è stata la vicepresidente Marianna Scoccia, che ha espresso tutto l’orgoglio delle istituzioni regionali: «Per me è motivo di grande orgoglio darvi il benvenuto nell’aula del consiglio regionale, una delle sedi più importanti e significative perché qui portiamo avanti leggi e opportunità per il nostro Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo deciso di consegnarvi questo riconoscimento per dirvi grazie: avete portato in alto il nome della nostra Sulmona e del nostro Abruzzo – Questo successo dimostra che quando si crede nei sogni e in qualcosa di importante, attraverso il gioco di squadra, il lavoro di tutti e il sostegno delle famiglie e degli allenatori, i risultati si raggiungono – aggiunge testualmente l’articolo online. Vi auguro un grande in bocca al lupo per i vostri successi futuri nello sport, nella scuola e nella vita – si apprende dal portale web ufficiale. Dobbiamo credere sempre di più nello sport e nei suoi valori, e sostenerlo fortemente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vi ho seguito anche personalmente e mi avete emozionato: siete stati veramente fantastici». Subito dopo ha preso la parola il presidente dell’Olympia Ovidiana, Ivan Giammarco, che ha ringraziato l’istituzione regionale e sottolineato il valore sociale del progetto: «Voglio ringraziare il consiglio regionale e nello specifico la vicepresidente Scoccia per la grande sensibilità avuta verso la nostra associazione, i ragazzi e le famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo veramente onorati di essere qui – precisa la nota online. Questo è un gruppo composto da ragazzi del territorio di Sulmona e dei paesi limitrofi che lavora da tanti anni con tanto sacrificio – Dietro questo risultato c’è un lavoro d’insieme, fatto con i miei collaboratori, con le aziende del territorio che ci sostengono e soprattutto con l’impegno fondamentale delle famiglie – Il nostro è un percorso di squadra: solo così si ottengono obiettivi così importanti, specialmente per i nostri territori delle aree interne che soffrono un pochino – recita il testo pubblicato online. Abbiamo vinto il campionato sfidando società più strutturate di noi e nella fase nazionale abbiamo rappresentato l’Abruzzo da protagonisti, mancando la semifinale solo per la differenza reti – Questo però non toglie nulla all’importanza di ciò che abbiamo fatto insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie ai ragazzi, che sono gli attori principali del nostro progetto». All’evento ha partecipato anche la consigliera regionale, Antonietta La Porta – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it