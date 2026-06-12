Emiciclo. Il Consiglio regionale si riunirà martedì 16 giugno

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 giugno 2026 – 14:09- Il Consiglio regionale dell’Abruzzo è convocato per martedì 16 giugno, alle ore 11, nell’Aula “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. All’ordine del giorno le seguenti interpellanze: Ripristino della deroga dei massimali uva ad ettaro per le unità vitate iscritte a schedario diverse da quelle rivendicate per vini Dop e Igp (a firma del consigliere Paolucci); Incoerenza tra gli indirizzi regionali di potenziamento dei servizi Cup e l’attuale assetto gestionale della ASL 02. Criticità occupazionali presso il polo di Treglio e rischio disservizi (Taglieri); Misure compensative per i Comuni montani esclusi dalla L. 131/2025 – Legge sulla montagna (Di Marco); Chiarimenti urgenti in merito alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e alla manifestazione “VolontaRI di futuro” (Cavallari); Criticità dell’Ospedale “SS. Trinità” di Popoli (Blasioli).Saranno poi esaminati i seguenti progetti di legge: “Disposizioni per la valorizzazione e la modernizzazione delle edicole – si apprende dalla nota stampa. Modifiche alla l.r. 23/2018 (Testo unico del Commercio)” a firma dei consiglieri Mannetti, Scoccia, D’Incecco e Di Matteo ; “Interventi a sostegno della partecipazione autonoma delle Case Editrici abruzzesi a fiere del libro nazionali e internazionali” (Blasioli, Pietrucci, Pepe, Mariani, Di Marco e Paolucci; “Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 8/2025, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione” (su iniziativa della Giunta regionale); “Disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo” (Mannetti, D’Incecco, Scoccia e Gatti); “Istituzione e riconoscimento del ‘Premio Buccio di Ranallo’ nella città dell’Aquila (Pietrucci); “Istituzione del Premio internazionale “Celestino Award” (Maria Assunta Rossi). All’ordine del giorno anche l’approvazione del Rendiconto della gestione 2025 del Consiglio regionale e l’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali – Infine, saranno discusse due risoluzioni: la prima, a firma del consigliere Di Marco, “Richiesta di ristori per gli operatori economici del comprensorio montano Passolanciano-Maielletta – Danni maltempo marzo-aprile 2026”; la seconda, presentata da Blasioli, “Prolungamento galleria paravalanghe al km. 36 della tratta ferroviaria Sulmona-Carpinone c.d. Ferrovia dei Parchi per migliorare la possibilità di fruizione turistica”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it