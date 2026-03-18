Emiciclo. Il Consiglio regionale torna a riunirsi martedì 24 marzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 marzo 2026 – 09:31- Il Consiglio regionale è convocato per martedì 24 marzo, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. In apertura di seduta è previsto l’esame delle seguenti interpellanze: Mancanza di presidi e dispositivi per il diabete mellito nella Asl 02 Lanciano/Vasto/Chieti (a firma del consigliere Paolucci); Crisi del servizio di facchinaggio nella ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, tagli occupazionali e criticità operative nei presidi ospedalieri (Taglieri); Chiarimenti in merito alla DGR n. 874 del 29 dicembre 2025 relativa all’individuazione delle zone disagiate e disagiatissime per la medicina generale e pediatrica (Monaco); Tempi di ripristino della piena transitabilità sulla SS 487 nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Blasioli); Ritardi Erogazione dei Fondi FSE Avviso Sostegni ai progetti di Vita Indipendente – anno 2025 (Di Marco). Saranno discussi poi i progetti di legge: “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”; “Disposizioni in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate”; “Istituzione e disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani”. All’ordine del giorno anche i provvedimenti amministrativi relativi al Piano Regionale Integrato di interventi in favore della famiglia – Anno 2026/2027 e alla variante specifica al Piano Regolatore Generale (Comune di Giulianova) “Comparto tipo 2, zona B2.c zona F4 e versanti e crinali di elevato valore paesaggistico” e contestuale variante al Piano Regolatore Paesistico, nell’area adiacente Via Pirandello, Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e Via delle Fontanelle – Si procederà poi all’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali e infine alla discussione della risoluzione “Inserimento della professione di “attore” nel repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo” (Blasioli).

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it