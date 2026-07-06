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Politica

Emiciclo. Il cordoglio del vice presidente Blasioli sulla scomparsa di Paola Ceresano

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 luglio 2026 – 10:22– “È con profonda commozione che apprendo della scomparsa di Paola Ceresano, già amministratrice comunale di Città Sant’Angelo e fondatrice del Carnevale di Ndirucce, storica manifestazione del carnevale angolano, capace di valorizzare la creatività attraverso la realizzazione di costumi e rappresentazioni allegoriche ispirate a un tema comune, intrecciando la vita locale e nazionale con l’ironia e la satira dei tradizionali ttavitte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Paola Ceresano è stata una donna di grande generosità e determinazione, che ha dedicato tempo, energie e passione alla tutela e alla trasmissione delle tradizioni angolane alle nuove generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso degli anni ho avuto modo di confrontarmi con lei e di sostenere, per quanto possibile, il Carnevale di Ndirucce anche attraverso l’attività del Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con la sua scomparsa, Città Sant’Angelo perde una figura di riferimento che ha dato un contributo prezioso alla vita culturale e sociale della comunità, lasciando un’eredità che continuerà a vivere nelle manifestazioni e nelle persone che ha saputo coinvolgere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mi unisco al dolore della famiglia e di quanti le hanno voluto bene, esprimendo le mie più sentite condoglianze” così il vicepresidente del Consiglio Regionale Antonio Blasioli – precisa il comunicato. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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