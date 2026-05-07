Emiciclo. Il cordoglio del vicepresidente Blasioli per la scomparsa di Mario Damiani

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:07 maggio 2026 – 09:53- “La scomparsa del Prof. Mario Damiani priva l’Abruzzo e l’intero Paese di una delle figure più autorevoli nel campo del diritto tributario, della cultura economica e della vita istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un uomo che ha saputo unire rigore scientifico, impegno civile e una straordinaria capacità di formare generazioni di professionisti – Il suo percorso accademico e professionale parla da sé. Laureato con il massimo dei voti in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma, il Prof. Damiani ha dedicato la sua vita allo studio e all’insegnamento del diritto tributario, ricoprendo incarichi di altissimo profilo in numerose università italiane – si apprende dalla nota stampa. Professore titolare della cattedra di Diritto tributario e societario presso l’Università Telematica L. Da Vinci e Professore straordinario di diritto tributario nella Università degli Studi LUM Jean Monnet. La sua attività scientifica è stata altrettanto imponente e consta di ben 181 pubblicazioni, tra cui monografie che hanno segnato la disciplina, come “Libertà europee e imposizione fiscale” e “La certificazione tributaria”. Un contributo che rimarrà punto di riferimento per studiosi, professionisti e istituzioni – precisa il comunicato. Accanto all’impegno accademico, il Prof. Damiani ha ricoperto ruoli di grande responsabilità nella vita professionale nazionale: Past President, Vice Presidente e Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Past Consigliere di amministrazione della Banca dell’Adriatico del gruppo Intesa San Paolo, dall’anno 2006 al 2016 e Past membro dell’Organismo di Vigilanza della stessa Banca, componente dell’OIC – Organismo Italiano di Contabilità, consulente di enti pubblici e privati, esperto stimato dai Tribunali abruzzesi e nazionali – precisa la nota online. Inoltre è stato consulente tecnico dell’autorità giudiziaria e di parti private in materia civile e penale – Mario Damiani fu il commercialista che curò, per la Regione Abruzzo, l’acquisizione delle Naiadi al suo patrimonio dal commissariamento dell’azienda di soggiorno, mettendo le sue capacità a servizio della nostra terra – viene evidenziato sul sito web. Ma oltre ai titoli, resta soprattutto l’eredità umana, la sua capacità di ascolto, la sua disponibilità verso i giovani, la sua visione sempre lucida e mai autoreferenziale – si apprende dalla nota stampa. Il Prof. Damiani ha rappresentato un modello di integrità e competenza, un esempio di come lo studio e il servizio alle istituzioni possano procedere insieme, con coerenza e passione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come Vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, esprimo il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla sua famiglia, alle figlie Paola e Patrizia e a tutti quelli che gli sono stati vicino – recita il testo pubblicato online. L’Abruzzo perde un maestro, un professionista di straordinario valore, un uomo che ha onorato la nostra terra con il suo lavoro e con la sua vita e l’Abruzzo saprà ricordarlo – recita il testo pubblicato online. Il suo insegnamento continuerà a vivere nelle aule universitarie, nei tribunali, negli studi professionali, e soprattutto nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo”. E’ quanto si legge in una nota del vicepresidente Antonio Blasioli – precisa il comunicato. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it