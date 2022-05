Emiciclo. Il Corecom Abruzzo incontra gli editori aquilani

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila – Il Corecom Abruzzo ha promosso questo pomeriggio, a Palazzo dell’Emiciclo, un incontro con gli editori delle testate giornalistiche aquilane per continuare il percorso di ascolto che porterà a definire una proposta di legge per l’editoria abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il delegato Corecom per l’informazione, Roberta Galeotti, ha coordinato il tavolo raccogliendo idee, esigenze e difficoltà di chi quotidianamente opera nel settore dell’informazione locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un primo appuntamento si era svolto ad Avezzano (AQ) ed aveva coinvolto le testate marsicane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ulteriori incontri si terranno per le province di Chieti, Pescara e Teramo – Gli imprenditori aquilani hanno chiesto che la legge possa rappresentare un sostegno annuale e stabile per l’editoria, chiarendo che sarà comunque il mercato dei lettori a decretare nel tempo la bontà del lavoro editoriale – Si è chiesto, inoltre, che venga premiata la storicità delle testate e che la norma sia chiara e garantisca sia i media tradizionali che quelli online – (red)

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it