Emiciclo. Il Governo valida le leggi sul bilancio regionale

– L’Aquila, 30 marzo – Si conferma la bontà della produzione legislativa del Consiglio regionale dell’Abruzzo, con l’ennesimo report favorevole del Consiglio dei Ministri sulle norme regionali del primo bimestre del 2023. Un “via libera” di particolare rilievo perché riguarda le tre leggi dedicate al bilancio di Regione Abruzzo, approvate dall’Assemblea legislativa a fine anno ed entrate in vigore a febbraio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il CdM, infatti, ha deciso di non impugnare la legge di stabilità e il bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Inoltre, viene validata anche la legge n.8 del 2023 che rettificava alcune voci del bilancio e sanciva la partecipazione di Regione Abruzzo alla Fondazione MIR (Museo Italiano del Realismo). Quest’ultima previsione normativa garantisce, per tre anni, i fondi necessari alla realizzazione del Museo con sede a Sulmona (AQ). Il critico d’arte Vittorio Sgarbi, si è già reso disponibile per l’eventuale direzione artistica –

