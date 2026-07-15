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Politica

Emiciclo. Il gruppo consiliare “Marsilio Presidente” esce dalla federazione con Fratelli d’Italia

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Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:15 luglio 2026 – 10:08- Il Gruppo consiliare “Marsilio Presidente” esce dalla federazione con Fratelli d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. I due Gruppi si erano federati poco dopo l’insediamento  del nuovo Consiglio regionale agendo, sia nell’Assemblea legislativa sia nelle Commissioni, come un unico soggetto politico – recita il testo pubblicato online. “Nessuno strappo con la maggioranza – spiega il Capogruppo di “Marsilio Presidente”, Luciano Marinucci, per 10 anni sindaco di San Giovanni Teatino – semplicemente abbiamo deciso, con il collega Gianpaolo Lugini,  eletto a Carsoli, dove era vicesindaco, di ricondurre  la nostra attività alla originaria autonomia funzionale di Gruppo consiliare nato da una lista civica di appoggio al Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, al quale ho personalmente anticipato la nostra decisione, rinnovando la  stima e la lealtà al suo progetto di governo – aggiunge testualmente l’articolo online. ”  “Siamo infatti convinti – conclude Marinucci- che il recupero dell’autonomia funzionale del nostro Gruppo arricchirà il dibattito all’interno della maggioranza alla  quale convintamente apparteniamo”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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