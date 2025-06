Emiciclo. Il Ministro dell’Ambiente inaugura in Abruzzo il parco fotovoltaico “Barberini”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Pescara – Il ministro dell’ambiente della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha partecipato questa mattina in Abruzzo all’inaugurazione dell’impianto fotovoltaico di ultima generazione realizzato a Città Sant’Angelo (Pe) dall’azienda “Barberini”. Accolto dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, dal presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, e dall’assessore alle attività produttive, Tiziana Magnacca, il ministro si è confrontato con una realtà abruzzese di primissimo piano nella produzione d’eccellenza di lenti ottiche che fa parte del gruppo Luxottica – Un polo che impiega 600 dipendenti e produce 12,5 milioni di lenti l’anno – recita il testo pubblicato online. “Una perla dell’industria italiana”, così Pichetto Fratin ha definito la “Barberini”, parlando di “un modello di futuro capace di sostenersi generando energia pulita e sviluppando benessere nel territorio in cui è insediata”. A rappresentare la multinazionale c’erano: Francesco Milleri, presidente e AD di EssilorLuxottica; Davide Schinetti, chief operating officer; Gianni Vetrini, amministratore delegato prima dell’acquisizione, trentanni in azienda; Giovanni Paolo Perticone, direttore di stabilimento – recita il testo pubblicato online. Oggi si è portato a termine un progetto sviluppato negli ultimi due anni che coniuga sostenibilità ambientale, riutilizzo delle risorse, specie quelle idriche, e rifunzionalizzazione dei terreni non adibiti all’installazione dei pannelli, con sviluppo di agricoltura biologica – viene evidenziato sul sito web. Il taglio del tradizionale nastro tricolore ha dato il via all’apertura di un parco fotovoltaico di 25 ettari, con un potenziale produttivo di 30mila megawatt ore l’anno, frutto di un investimento di 20milioni di euro – recita il testo pubblicato online. “L’Istituzione regionale ha affiancato l’azienda durante tutto il processo progettuale – recita la nota online sul portale web ufficiale. – ha spiegato Sospiri nel corso della tavola rotonda che ha anticipato l’inaugurazione – In particolare abbiamo facilitato i contatti con ACA, l’azienda acquedottisitca del pescarese, specie per quanto riguarda l’ambizioso progetto di riutilizzo delle acque di scarto della produzione industriale a scopo agricolo – Il potenziamento in corso dell’impianto di depurazione di Montesilvano si inquadra in questo percorso volto allo ‘spreco zero’ di acqua in questo territorio”. All’evento, era presente anche il sindaco di Città Sant’Angelo, il questore, il prefetto di Pescara e una rappresentanza delle forze dell’ordine –

