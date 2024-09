Emiciclo. Il presidente Sospiri all’Abruzzo Economy summit

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Sviluppo e applicazione dell’Intelligenza artificiale, grandi eventi, energia sostenibile e pratiche di welfare e benessere – Sono i quattro impegni su cui anche la Regione Abruzzo dovrà concentrare la propria attenzione nella prossima annualità, mantenendo i propri impegni esattamente com’è avvenuto negli ultimi mesi, quando abbiamo messo paletti e punti fermi su aeroporto, ferrovia, porto di Ortona e 1miliardo di opere pubbliche sull’autostrada finanziate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri da realizzare nei prossimi quattro anni”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri nel corso dell’intervento odierno all’Abruzzo Economy Summit. “L’edizione 2024 dell’Economy Summit ci pone quattro sfide strategiche di rilevanza assoluta, quattro temi che decideranno anche il ruolo economico del nostro Abruzzo nel panorama nazionale – ha detto il Presidente Sospiri – innanzitutto l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in tutti i comparti produttivi, un’applicazione che va gestita perché deve favorire la nascita, e non la perdita, di nuovi posti di lavoro; l’organizzazione sul nostro territorio di Grandi Eventi, e ritengo che siamo già a buon punto e siamo già riusciti a posizionare la nostra regione nei mercati internazionali; poi il tema dell’energia in tutte le sue declinazioni e welfare e benessere in un territorio in cui comunque c’è già una qualità della vita apprezzabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma l’Abruzzo Economy Summit si è svolto anche l’anno scorso e fu l’occasione per assumere impegni precisi sui quali è opportuno tracciare un bilancio su quello che si è fatto: in particolare alla fine del percorso del primo Governo Marsilio abbiamo affrontato l’asset strategico dei fondi che ci hanno permesso di mettere in cantiere l’allungamento della pista dell’aeroporto, opera appaltata, va avanti, è stata realizzata la bonifica bellica e si procede con il cantiere; la strategicità del porto di Ortona che è il nostro principale porto industriale, il dragaggio è iniziato, si è fermato nei mesi della balneazione, e ora riprenderà; l’importanza della Ferrovia Pescara-Roma, c’è qualcuno che ancora polemizza, il Presidente Marsilio ha già assunto il controllo sulla firma dei primi lotti appaltati; l’autostrada che dalla tragedia ereditata è passata alla progettualità futura con il Presidente del Consiglio dei Ministri che ha consegnato all’Abruzzo circa 1miliardo di opere pubbliche da spendere entro i prossimi quattro anni – aggiunge la nota pubblicata. Ritengo che questi siano impegni assunti e mantenuti in un anno con il nostro mondo produttivo, ora abbiamo la nuova occasione per ascoltare le ulteriori e nuove istanze del territorio che dovranno entrare nella nostra Agenda di Governo per far crescere insieme l’Abruzzo”. (com/red)

