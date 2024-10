Emiciclo. Il presidente Sospiri riceve delegazione di Saint-Amand Montrond

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Incontro istituzionale questa mattina, nella sede della Presidenza del Consiglio regionale a Pescara, in piazza Unione, tra il Presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri e una delegazione francese della cittadina di Saint-Amand Montrond, nell’area dello Champagne, con il sindaco Emmanuel Riotte e componenti della giunta, gemellata con la città di Penne, presente con il sindaco Gilberto Petrucci e l’assessore Emidio Camplese – si apprende dalla nota stampa. “Abbiamo avuto l’onore di conoscere il sindaco Riotte, Presidente della delegazione delle Province, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Teatro comunale di Penne e abbiamo colto l’occasione per invitarlo a visitare il Palazzo della Regione – ha detto il Presidente Sospiri -. Un gemellaggio, quello con l’area vestina, nato sull’onda di una condivisione culturale e che può essere sicuramente porta d’accesso per altre iniziative comuni – precisa il comunicato. Soprattutto considerando che la città di Saint-Amad Montrond è nota per la lavorazione artigianale dell’oro e per l’editoria, tanto che la traduzione francese dell’ultimo romanzo della nostra Donatella Di Pietrantonio, il Premio Campiello originaria di Penne, è stata stampata proprio nella cittadina francese”. Al sindaco Riotte il Presidente Sospiri ha donato, come omaggio istituzionale, la medaglia del Consiglio regionale raffigurante il Guerriero di Capestrano, simbolo della regione Abruzzo, e agli assessori francesi un portachiavi con il simbolo ‘I Love Abruzzo’ e sempre il Guerriero di Capestrano – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

