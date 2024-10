Emiciclo. Il presidente Sospiri sul nuovo complesso dei Carabinieri a Pescara

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Una procedura che correrà su due binari paralleli quella per la realizzazione del nuovo Complesso dell’Arma dei Carabinieri a Pescara, in via Rigopiano: da un lato la ripresa a giorni dei lavori per il completamento della palazzina alloggi, opera già finanziata da giugno 2023; dall’altro lato il reperimento tempestivo di risorse fresche per la sede del Comando provinciale, che ci permetterà di intercettare anche nuove unità operative rafforzando ulteriormente la percezione di sicurezza sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. È quanto emerso dalla riunione con l’ingegner Gennaro Di Maio Responsabile del Provveditorato alle Opere Pubbliche de L’Aquila, l’Ente che sta curando la realizzazione della palazzina alloggi e con il quale abbiamo fissato punti fermi nello svolgimento delle opere”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri al termine dell’incontro con il Provveditorato alle Opere pubbliche de L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. “Sappiamo quanto sia rilevante per Pescara portare a termine un’opera il cui iter procedurale è iniziato nei primi anni del 2000 – ha ricordato il Presidente Sospiri – e che dopo una lunga querelle ha trovato la sua collocazione in via Rigopiano – I lavori sono effettivamente cominciati nel 2010 con un progetto che prevede la realizzazione della palazzina alloggi, per 16 unità complessive, e la sede del Comando Provinciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si è partiti con la palazzina alloggi, sono stati realizzati due lotti di opere che hanno permesso di edificare la struttura in cemento, le tamponature, gli impianti con la prima spesa complessiva di 3 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Il 2 marzo 2010 sono stati appaltati alla ditta Di Cintio Paolo Srl i lavori per la realizzazione del primo stralcio – secondo lotto della palazzina alloggi per un importo di 2milioni 100mila euro; il 6 luglio dello stesso anno il Comune di Pescara e il Demanio dello Stato hanno formalizzato la cessione per 99 anni dell’area denominata ex Monopoli di Stato destinata a ospitare l’intervento e i lavori sono iniziati il 18 ottobre – Nel luglio 2011 è arrivata l’ulteriore assegnazione di 601mila euro, i lavori sono stati affidati alla ditta AACM Srl. Nel giugno del 2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto ha finanziato l’intervento infrastrutturale per il completamento dell’edificio alloggi di servizio, mentre per la realizzazione della Caserma è stato redatto il progetto esecutivo aggiornato – A questo punto abbiamo voluto incontrare il Provveditorato alle Opere pubbliche responsabile della palazzina alloggi che ha fornito un importante aggiornamento: nei giorni scorsi sono state completate le procedure di bonifica e pulizia dell’area di via Rigopiano interessata dal cantiere che consentirà entro pochi giorni la ripresa ufficiale delle opere edili, per le quali riceveremo a stretto giro anche il cronoprogramma aggiornato per poter seguire in tempo reale lo svolgimento dell’intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. Tale ripresa ci permetterà ora di intercettare le nuove risorse per l’avvio del secondo cantiere, quello del Comando provinciale che dovrà camminare in modo spedito per dotare Pescara di una struttura fondamentale”. (com/red)

