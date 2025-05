Emiciclo. Il “Salva casa” Abruzzo pronto per il Consiglio. Stop momentaneo a emendamento Via Verde

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” è tornata, con il presidente Emiliano Di Matteo, sulla proposta di legge, già approvata dai Commissari nella precedente seduta, recante “Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive”, su iniziativa del consigliere Nicola Campitelli (FdI). Il confronto di oggi si è concentrato su un emendamento, sempre redatto dal proponente, che apre alla possibilità di insediare, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale, chioschi di ristoro sulla via Verde della Costa dei Trabocchi – precisa il comunicato. Sul punto sono stati invitati i Sindaci dei Comuni di San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo, Francavilla al Mare e Ortona, che hanno inoltrato una richiesta di rinvio della discussione, in modo da produrre una proposta specifica e condivisa anche con il presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna – si apprende dal portale web ufficiale. E’ poi intervenuta Chiara Delpino, sovrintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, con Roberto Orsatti, responsabile Area Paesaggio e Tutela territoriale – Ha quindi portato il suo contributo Lido Legnini, presidente Confesercenti Abruzzo, con il dirigente Carlo Rossi – precisa il comunicato. Sono stati infine ascoltati i rappresentanti delle diverse realtà ambientaliste come Francesco Cerasoli, per WWF Abruzzo; Roberto Di Vincenzo, presidente Gal Costa Trabocchi; Filippo Catania, coordinatore regionale Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab); Pierluigi Vinciguerra, presidente di Italia Nostra Abruzzo; Andrea Pompa, rappresentante del Centro di Documentazione dei Conflitti Ambientali (CDCA) e Valerio Nardone, presidente dell’associazione di promozione sociale “I Trabocchi”. Tutti gli intervenuti hanno depositato documenti e memorie, con i rispettivi contributi, a seguito dei quali il proponente Nicola Campitelli ha comunicato di voler “rinviare la discussione per lasciare spazio ad un confronto più ampio – recita il testo pubblicato online. Non partiamo da zero – ha dichiarato – abbiamo un Piano di Sviluppo Territoriale della Costa dei Trabocchi promosso tra i vari enti e condiviso con la Sovrintendenza e i Comuni che mira a valorizzare l’area costiera abruzzese, favorendo uno sviluppo sostenibile – Abbiamo dunque una visione, andremo avanti per obiettivi in un’ottica di equilibrio d tutte le sensibilità. Non siamo per un turismo di massa – ha aggiunto – dobbiamo essere bravi a trovare una mediazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa la sfida”. Il progetto legge sarà incardinato nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale, programmato per mercoledì 11 giugno – riporta testualmente l’articolo online. La mattinata politica è cominciata con la riunione della Commissione di Vigilanza, presieduta da Sandro Mariani, per discutere la revoca di alcuni incarichi in qualità di rup in vari procedimenti gestiti dalla Ater della provincia dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Sull’argomento sono intervenuti Luca Fusari, segretario generale Funzione Pubblica CGIL Abruzzo-Molise; il presidente dell’Ater dell’Aquila, Quintino Antidormi con il direttore generale dell’Azienda, Giancarlo Alterio – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it