Emiciclo. Il vicepresidente Blasioli sulla scomparsa di Nello Raspa

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– È con profonda commozione che apprendo della scomparsa di Nello Raspa, già presidente dell’associazione “Insieme per Fontanelle”, persona generosa che si è spesa molto per vedere riqualificato il quartiere di Fontanelle – si apprende dalla nota stampa. Nel corso degli anni ho avuto modo di parlare con lui molte volte, non si fermava di fronte a nulla nonostante i numerosi atti intimidatori ricevuti – precisa il comunicato. Se ne va una brava persona, innamorata della sua città e del quartiere dove viveva, Pescara perde un cittadino che del bene comune ne ha fatto esempio di vita – si legge sul sito web ufficiale. Mi unisco al dolore della famiglia, esprimendo alla moglie e ai figli le mie più sentite condoglianze”. Così in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – precisa il comunicato. (com/red)

