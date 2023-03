Emiciclo. Impianti Ovindoli, Verrecchia: grazie a Marsilio

- Advertisement -

(ACRA) – “Il rispetto per l’ambiente non deve penalizzare lo sviluppo delle aree interne, specialmente in quelle zone maggiormente vocate al turismo della provincia di L’Aquila, di cui gli impianti sciistici di Ovindoli hanno sempre rappresentato un’eccellenza e una risorsa per l’intero comprensorio – riporta testualmente l’articolo online. ” Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, commenta con soddisfazione l’accoglimento da parte del Consiglio di Stato del ricorso, fortemente voluto dal presidente Marco Marsilio e dal comune di Ovindoli, contro la sentenza del Tar che aveva annullato il provvedimento regionale di autorizzazione unica (PAUR) del progetto di realizzazione di nuovi impianti da sci a Ovindoli – precisa la nota online. “Un ringraziamento particolare – dichiara Verrecchia – va soprattutto al presidente Marsilio che ha sempre ribadito l’esigenza di conciliare la tutela dell’ambiente con le attitudini dei territori, senza danneggiare ma al contrario salvaguardandone lo sviluppo – riporta testualmente l’articolo online. Ragioni che oggi vede riconosciute dal Consiglio di Stato che ha preso atto della regolarità e della legittimità del percorso amministrativo intrapreso dalla Regione, bloccato da circa un anno e mezzo – Grazie a questa importante sentenza, che mi auguro faccia scuola – conclude Verrecchia – Ovindoli potrà recuperare il tempo perso ed esprimere tutte le sue enormi potenzialità”. (com/red)

