Emiciclo. Imprese: Santangelo al convegno di Conflavoro PMI

– Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha patrocinato il convegno “Abruzzo, una nuova sinergia per lo sviluppo del sistema imprenditoriale”, organizzato dall’Unione territoriale L’Aquila di Conflavoro PMI. All’evento, previsto per il prossimo 27 gennaio, alle ore 17, nella sede di Conflavoro in Via dell’Indipendenza, all’Aquila, parteciperà il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo – L’incontro prevede un confronto sui temi della formazione, del welfare, del turismo e delle politiche attive del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. L’intento è quello di stabilire una collaborazione continua tra Conflavoro PMI e Regione Abruzzo per il rilancio delle imprese e del tessuto socio-economico del territorio – recita il testo pubblicato online. Sono previsti i seguenti interventi: Roberto Capobianco (Presidente nazionale Conflavoro PMI), Ugo Mastropietro (Presidente Conflavoro PMI L’Aquila), Marco Panepucci (Conflavoro PMI Giovani Imprenditori), Roberto Santangelo (Vice Presidente Consiglio regionale dell’Abruzzo), Pietro Quaresimale (Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale, Regione Abruzzo), Daniele D’Amario (Assessore alle Attività produttive e al Turismo, Regione Abruzzo).

