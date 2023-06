Emiciclo. Imprese, Verrecchia (FdI): “Abruzzo in ripresa”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “I segnali che arrivano dal mondo dell’impresa sono inequivocabili, l’Abruzzo non è più la cenerentola d’Italia e ha intrapreso il percorso di ripresa superando brillantemente le pesanti crisi degli ultimi anni – E’ quanto emerge dal “Rapporto regionale Pmi 2023” realizzato da Confindustria e Cerved in collaborazione con UniCredit che per le piccole e medie imprese abruzzesi registra un incremento del 5,7%: un dato che supera la media nazionale (del 4,2%). Nonostante le difficoltà oggettive a livello mondiale, il settore economico regionale ha dimostrato di essere in salute e orientato verso un ritorno alla crescita potendo contare su un sistema delle piccole e medie imprese sempre vivace e reattivo – riporta testualmente l’articolo online. Un altro tassello fondamentale affinché l’Abruzzo torni a recitare un ruolo da protagonista e su questo la Regione sta lavorando a tutti i livelli per garantire il giusto sostegno al comparto”. Così il capogruppo di FdI in Consiglio regionale Massimo Verrecchia – (com/red)

