Emiciclo. Impugnative Governo, intervento di Montepara

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Leggo con stupore la nota del consigliere Paolucci riguardante la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare alcune norme approvate dal Consiglio regionale e nello specifico la L.R. 28/2021 di cui sono primo firmatario – Sono altresì sorpreso per le sue dichiarazioni in quanto la norma in oggetto è stata approvata all’unanimità come si legge nel verbale del 14/12/2021. Come sottolineato dal presidente Sospiri, non era stata impugnata da alcun Ministero né in origine né in sede di prima modifica avvenuta nel mese di marzo 2022. Riteniamo che nell’impugnativa, promossa dal Ministero dello Sviluppo economico, ci sia una diversa interpretazione rispetto al reale intendimento della Legge regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il provvedimento infatti ha una natura sociale e non sanitaria in quanto prevede esclusivamente contributo e attività di ascolto rivolte ai pazienti affetti da alopecia secondaria derivante da chemioterapia – Che l’attività normativa di questo Consiglio regionale sia di tutto rispetto è confermato dal fatto che la maggior parte dei provvedimenti superino l’esame del Governo e su Leggi più complesse, come ad esempio le norme riguardanti il sostegno e la promozione d’ambito teatrale svolta da soggetti extra Fus, non siano stati rilevati vizi di legittimità. Auspico che quanto sottendeva la norma sia chiarito in futuro, al fine poter applicare una legge socio – assistenziale così importante”. E’ quanto dichiara il presidente della Commissione Bilancio Fabrizio Montepara –

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell'Abruzzo.