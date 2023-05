Emiciclo. In Capigruppo vertici Asl1 e sanità regionale

- Advertisement -

– L’Aquila, 23 maggio – L’attacco informatico subito dalla Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila è stato al centro della riunione della Conferenza dei Capigruppo di questo pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha promosso il confronto con l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri, con il direttore del Dipartimento sanità, Claudio D’Amario e con il direttore generale Asl 1, Ferdinando Romano e annunciato ai Consiglieri la disponibilità del presidente della Regione, Marco Marsilio, a riferire sul tema nel prossimo Consiglio regionale, previsto per il 30 maggio – recita il testo pubblicato online. Romano, durante l’audizione, ha parlato di un “attacco esteso che ha interessato diverse realtà pubbliche a livello nazionale” e certificato che i servizi di pronto soccorso, trasfusionale e la gestione dei pazienti oncologici è stata sempre garantita – “In sofferenza, soprattutto, i laboratori di analisi”, ha precisato – riporta testualmente l’articolo online. La Verì e D’Amario hanno riportato la strategia di sicurezza informatica che dal 2020, con il “Piano Sanità Digitale”, ha fornito alle Asl abruzzesi protocolli e risorse per migliorare e implementare l’infrastruttura informatica e le reti – precisa il comunicato. Inoltre, D’Amario ha assicurato che in questi giorni tutti i sistemi delle aziende sanitarie sono stati sottoposti a importanti ‘stress test’ per monitorare la capacità di resistenza ad ulteriori attacchi, definendo “accettabile” il livello di sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Il confronto è proseguito con gli interventi dei Capigruppo e la definizione del calendario dei lavori della prossima seduta del Consiglio –

