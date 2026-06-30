Emiciclo. In Commissione Bilancio unanimità per la partecipazione della Regione ai Premi Flaiano

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:30 giugno 2026 – 12:57- Si è riunita questa mattina la Commissione Bilancio presieduta da Vincenzo D’Incecco – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso dei lavori sono stati licenziati, con il voto favorevole della maggioranza, tre 3 progetti di legge riguardanti il riconoscimento di altrettanti debiti fuori bilancio – riporta testualmente l’articolo online. I provvedimenti sono relativi al servizio di “rimozione, trasporto e avvio al trattamento appropriato dei rifiuti presenti presso l’impianto della Ditta Terraverde Energy S.r.l. sito nel Comune di Città Sant’Angelo”; al pagamento a favore di ARPA Lombardia per l’utilizzo applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) della quota associativa annualità 2018-2019-2020; l’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa relativi al trasporto pubblico ferroviario di Trenitalia S.p.A. nell’anno 2015.Successivamente, la Commissione ha espresso parere favorevole, all’unanimità, al progetto di legge (su iniziativa di Sospiri, Blasioli, D’Incecco e De Renzis) “Partecipazione della Regione ai Premi Internazionali Flaiano”. Voto unanime anche per il progetto di legge (a firma di Prospero) “Disposizioni per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata”. L’altro testo all’ordine del giorno, “Disposizioni a sostegno del progetto Biblioteche Aperte – Rete Regionale dei Tirocini Formativi” (Scoccia e Mannetti), sarà esaminato in Quinta Commissione –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it