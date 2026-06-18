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Politica

Emiciclo. In Commissione di Vigilanza l’attività della Garante dei detenuti e la vertenza Dante Labs

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 giugno 2026 – 13:32- – La Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Abruzzo, Monia Scalera, ha illustrato questa mattina in Commissione di Vigilanza, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2025. Il presidente Sandro Mariani, relatore del punto all’ordine del giorno, ha comunicato che saranno ascoltati, nelle prossime sedute, anche i rappresentanti delle altre Autorità indipendenti – Monia Scalera ha parlato delle criticità, dei progetti in atto e delle proposte in itinere, anche in riferimento al reinserimento dei detenuti nei contesti sociali e comunitari – A seguire, su richiesta del consigliere Pierpaolo Pietrucci (Pd), la Commissione è tornata a confrontarsi sulla vertenza relativa alla società Dante Labs srl, con le conseguenti ricadute occupazionali, economiche e patrimoniali – precisa il comunicato. Sono intervenuti, in collegamento da remoto, l’assessora alle Attività produttive, lavoro e ricerca industriale, Tiziana Magnacca; Andrea D’Inizio, direttore amministrativo della FIRA spa; Alessandra Marchionni, Filcams Cgil L’Aquila ed alcuni lavoratori – precisa la nota online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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