Emiciclo. In Commissione di Vigilanza l’emergenza idrica nel vastese

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Sono due i punti all’ordine del giorno discussi questa mattina dalla Commissione di Vigilanza presieduta da Sandro Mariani – aggiunge la nota pubblicata. Il primo ha riguardato l’emergenza idrica del Vastese e la gestione della Sasi spa – viene evidenziato sul sito web. Sono intervenuti Agostino Chieffo (sindaco di Gissi), Nicola Zerra (sindaco di San Buono) e Fabio Di Vito (sindaco di Furci) che hanno sottolineato le enormi difficoltà dei loro territori, a causa della mancanza dell’acqua, sia durante l’estate sia in questo periodo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli altri sindaci convocati non hanno potuto partecipare ai lavori perché impegnati con l’assemblea del Civeta – viene evidenziato sul sito web. Il tema sarà quindi affrontato nuovamente nel corso di un’altra seduta alla presenza anche del presidente della Sasi, Basterebbe, oggi assente giustificato – aggiunge testualmente l’articolo online. Per fare il punto della situazione sugli interventi in corso di realizzazione, finanziati da Regione Abruzzo e programmati dagli enti gestori, è intervenuto l’assessore regionale con delega al servizio Idrico, Emanuele Imprudente – si apprende dalla nota stampa. Il secondo punto ha riguardato la presunta incompatibilità a ricoprire l’incarico dell’Amministratore Unico di Abruzzo Progetti così come sollevata dal Servizio controlli interni della Regione Abruzzo e dall’Avvocatura regionale – Sono stati auditi il direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente Pierpaolo Pescara e la responsabile della Trasparenza della società Abruzzo Progetti Irene Barbi – precisa il comunicato. “L’obiettivo – ha spiegato Mariani – è sollecitare la Regione affinché si superi lo stallo amministrativo che si registra ormai da luglio all’interno della società, ossia da quando è insorta la presunta incompatibilità, e per la mancata approvazione del Bilancio di esercizio 2023 con un amministratore unico, tutt’ora in proroga, che non può approvare atti se non quelli di ordinaria amministrazione”.

