Emiciclo. In Commissione parere favorevole ai progetti di legge su case editrici e sicurezza urbana integrata

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:14 maggio 2026 – 18:00- La Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta da Paolo Gatti, ha espresso parere favorevole all’unanimità sul progetto di legge “Interventi a sostegno della partecipazione autonoma delle case editrici abruzzesi a fiere del libro nazionali ed internazionali”. La proposta è del gruppo consiliare del Partito democratico e, in particolare, individua, come ambito di intervento, “la partecipazione autonoma, intesa come presenza diretta delle case editrici abruzzesi con spazi espositivi acquistati in proprio, a manifestazioni fieristiche riconosciute nel settore editoriale, senza il tramite di stand collettivi o rappresentanze istituzionali”, a tal fine e considerando “oneri organizzativi e finanziari rilevanti, si rende opportuno un intervento pubblico di sostegno” si legge nella relazione illustrativa – viene evidenziato sul sito web. La proposta di legge, di iniziativa consiliare a firma Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco (Lega), Marianna Scoccia (Noi Moderati) e Paolo Gatti (FdI), “Disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del bonus sicurezza Abruzzo” ha poi ottenuto il parere favorevole della maggioranza dei presenti – precisa il comunicato. La proposta di legge “nasce dall’esigenza di rafforzare il ruolo della Regione Abruzzo nelle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di microcriminalità e degrado urbano, nel pieno rispetto delle competenze costituzionalmente riservate allo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica” e sarà declinata in ogni suo aspetto specifico, nel corso del dibattito in Aula in vista dell’approvazione – I progetti di legge che istituiscono il “Premio internazionale Celestino Award” a firma della consigliera Maria Assunta Rossi (FdI) e il “Premio Buccio di Ranallo” nella città dell’Aquila depositata da Pierpaolo Pietrucci (Pd), saranno vagliate dalla Commissione Bilancio per il parere finanziario – recita il testo pubblicato online. Ultimi punti all’ordine del giorno, alcune questioni legate alla sanità. La prima, sollecitata da Francesco Taglieri (M5S), riguardante l’adeguamento del valore nominale dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti, su cui sono stati ascoltati Teodoro Pace (Unione Sindacati di Base Abruzzo-Molise Pubblico Impiego); il direttore sanitario Raffaele Di Nardo e la responsabile Risorse Umane dell’Azienda sanitaria, Manuela Loffredo – recita il testo pubblicato online. A seguire, Antonio Di Marco (Pd), ha voluto approfondire la gestione delle urgenze nel Pronto Soccorso di Pescara, sulla quale è intervenuto in audizione il direttore sanitario Rossano Di Luzio – recita il testo pubblicato online. La seduta si è conclusa, infine, con un’informativa dello stesso Di Marco sui “rinvii degli interventi programmati presso il blocco operativo della Asl di Pescara”.Nel primo pomeriggio si era riunito il Comitato per la Legislazione, presieduto da Carla Mannetti, al quale ha partecipato il sottosegretario Daniele D’Amario – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso del confronto sulle problematiche delle aree interne, è stata ascoltata Benedetta Orsini, operatore naturalistico culturale nazionale e componente del Comitato Scientifico Centrale (CSC) del Cai, che ha portato un suo contributo sullo spopolamento dei piccoli borghi –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it