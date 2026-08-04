Emiciclo. In Commissione voto favorevole al testo per la normalizzazione della liquidità delle Asl

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:04 agosto 2026 – 11:16- Si è riunita questa mattina la Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura,Formazione e Lavoro” presieduta da Paolo Gatti che ha licenziato, con il voto favorevole della maggioranza, il progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale “Strumenti per la normalizzazione della liquidità degli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR)”. Il provvedimento, che passa ora all’esame dell’Aula, è finalizzato a introdurre strumenti di anticipazione delle risorse finanziarie idonei a consentire alle Aziende Sanitarie locali di far fronte a temporanee carenze di liquidità, riducendo il ricorso a forme di indebitamento onerose e salvaguardando la regolarità dei pagamenti – aggiunge la nota pubblicata.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it