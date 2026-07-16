Emiciclo. In Vigilanza fari puntati sui contributi per i mezzi spazzaneve e sulla sanità nelle aree interne

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:16 luglio 2026 – 14:26– La Commissione di Vigilanza, presieduta da Sandro Mariani, ha ascoltato oggi il presidente e legale rappresentante dell’Unione montana dei Comuni del Sangro, Arturo Scopino, in riferimento a un bando e a una graduatoria vigente, per l’accesso ai contributi regionali per l’acquisto di mezzi per lo sgombero neve e antighiaccio – Sul tema, inserito all’ordine del giorno su richiesta di Alessio Monaco, capogruppo AVS, la discussione proseguirà in una prossima seduta con l’intervento dell’assessore Roberto Santangelo ed i tecnici del Dipartimento Sociale, Enti locali e Cultura – si legge sul sito web ufficiale. A seguire, sempre su iniziativa del consigliere Monaco, è stato affrontato il punto sui servizi sanitari nelle aree interne, in particolar modo nel distretto di Villa Santa Maria, in provincia di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. E’ intervenuto a riguardo Raffaele Di Nardo, direttore sanitario della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, su sollecitazione del Comitato promotore della petizione popolare per sostenere il Distretto, per il quale sono intervenuti il primo firmatario, Nicola Salini, presidente dell’Unione dei Comuni delle Colline del Medio Vomano, e altri rappresentanti civici; con lo stesso Scopino, in qualità di presidente dell’Ambito Distrettuale Sociale, ADS, Sangro-Aventino – aggiunge testualmente l’articolo online. Infine, su richiesta del consigliere Francesco Prospero (FdI), si è tenuto un confronto sulle criticità idrauliche e di sicurezza sulla Statale 16, in particolare per quanto riguarda il tratto viario di Vasto Marina – si apprende dal portale web ufficiale. Sul punto sono intervenuti Paolo Testaguzza, responsabile della struttura territoriale Anas Abruzzo, con il capo centro Alessio Di Vittorio, e l’assessore alla Pianificazione del Comune di Vasto, Alessandro D’Elisa – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it