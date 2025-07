Emiciclo. In Vigilanza un confronto sulla ricostruzione della sede Arpa di Teramo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– L’Aquila, 24 luglio – La Commissione di Vigilanza si è riunita questa mattina nella sala “G. D’Annunzio” a Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, per un confronto sulla ricostruzione post sisma della sede di Teramo dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, su richiesta del consigliere Giovanni Cavallari – precisa il comunicato. Hanno partecipato alla seduta, l’assessore regionale con delega all’Ambiente, Emanuele Imprudente; il direttore generale dell’Arpa, Maurizio Dionisio; il direttore generale dell’Arap (Agenzia regionale attività produttive) Antonio Morgante e Piergiorgio Tittarelli, dirigente dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, Usr Abruzzo 2016. Convocati come uditori i rappresentanti sindacali di Cgil; Cisl; Uil, Fials e Ugl.A seguire, la Commissione presieduta da Sandro Mariani, ha chiesto chiarimenti sugli atti di vendita degli immobili della Comunità montana “Montagna Sangro Vastese”, così come sollecitato dal consigliere Silvio Paolucci – aggiunge la nota pubblicata. A riguardo è intervenuto l’assessore con delega agli Enti locali, Roberto Santangelo; il commissario straordinario della Comunità montana, Nicoletta Bracalante; il presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro, Arturo Scopino; e in collegamento da remoto il sindaco e la consigliera comunale di Torrebruna, rispettivamente Francesco Troilo e Lella Angela Cristina – si apprende dal portale web ufficiale.

