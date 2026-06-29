Emiciclo. Incendi, Cavallari al Capo della Protezione Civile: “Attivare convenzione AIB-Vigili del Fuoco”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:29 giugno 2026 – 08:28- Il capogruppo regionale di “Abruzzo Insieme”, Giovanni Cavallari, ha inviato una nota al Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, per chiedere l’immediata sottoscrizione della convenzione AIB con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ritenuta “indispensabile per affrontare con la massima efficacia la stagione degli incendi boschivi”. Nella lettera, Cavallari evidenzia come il Paese sia già interessato da un’ondata di calore eccezionale, con temperature record già nel mese di giugno e un conseguente aumento del rischio di incendi – precisa il comunicato. In tale contesto, definisce incomprensibile il mancato perfezionamento di un accordo strategico, fondamentale per assicurare il pieno coordinamento operativo tra le istituzioni impegnate nella lotta agli incendi – aggiunge la nota pubblicata. “I Vigili del Fuoco rappresentano una componente essenziale del sistema nazionale di Protezione Civile e un presidio insostituibile nella tutela del territorio – Ritardare la sottoscrizione della convenzione significa esporre il Paese a rischi che le istituzioni hanno il dovere di prevenire con tempestività e determinazione”, afferma Cavallari – precisa il comunicato. Il Capogruppo sottolinea, inoltre, come “i cittadini si aspettino risposte rapide ed efficaci da parte dello Stato, soprattutto quando sono in gioco la sicurezza delle persone, la salvaguardia del patrimonio ambientale e la tutela delle comunità”. “Ogni ritardo amministrativo – prosegue – rischia di tradursi in un indebolimento della capacità di risposta del sistema proprio nel momento in cui il rischio incendi è ai massimi livelli.” Per queste ragioni, Cavallari ha rivolto un appello al Capo del Dipartimento affinché vengano adottate con la massima urgenza tutte le iniziative necessarie a superare gli ostacoli che hanno finora impedito la firma della convenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’auspicio – conclude Cavallari – è che prevalga lo spirito di leale collaborazione tra le istituzioni, consentendo al sistema nazionale di Protezione Civile di affrontare la stagione estiva con tutti gli strumenti operativi pienamente disponibili, nell’esclusivo interesse del Paese”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it