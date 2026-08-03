Emiciclo. Incendi, Cavallari: La Regione convoca una conferenza stampa ma poi prevale il buon senso

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:03 agosto 2026 – 08:51- “Mentre l’Abruzzo è devastato da decine di incendi boschivi e da settimane uomini e mezzi sono impegnati senza sosta, con situazioni gravissime come quella di Lucoli, la Regione Abruzzo aveva convocato per il 4 agosto una conferenza stampa alla presenza del Presidente Marco Marsilio per presentare il bilancio della prima fase della campagna AIB 2026 e il nuovo sistema di monitoraggio degli incendi – aggiunge la nota pubblicata. Una scelta che, a nostro giudizio, appariva profondamente inopportuna mentre il territorio era ancora nel pieno dell’emergenza – si legge sul sito web ufficiale. Il successivo rinvio dell’iniziativa, motivato dalla necessità di impiegare tutte le strutture operative nelle attività di spegnimento, è stato una decisione doverosa – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi non è il tempo delle conferenze stampa – si apprende dal portale web ufficiale. È il tempo delle responsabilità. Il Presidente Marco Marsilio e la Giunta regionale hanno il dovere di spiegare agli abruzzesi se il sistema regionale antincendio fosse realmente preparato ad affrontare un’emergenza che, considerate le condizioni climatiche e le previsioni meteorologiche, era ampiamente prevedibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’arrivo dei tre Canadair su Lucoli quando l’incendio aveva ormai assunto dimensioni rilevanti pone interrogativi sull’efficacia complessiva del dispositivo regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nessuno mette in discussione il ruolo dei mezzi aerei, ma chi opera nell’antincendio boschivo sa che la vera differenza la fanno le squadre di terra, capaci di intervenire nelle prime fasi dell’incendio – recita il testo pubblicato online. Proprio mentre emergevano criticità legate alla disponibilità di personale, al coordinamento e alle risorse operative, la Regione si preparava a presentare un sistema composto da dieci postazioni con termocamere e intelligenza artificiale, per un investimento superiore ai 180.000 euro – riporta testualmente l’articolo online. La tecnologia è un supporto importante, ma non può sostituire uomini, organizzazione e presenza sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. Dieci postazioni appaiono insufficienti per garantire un monitoraggio efficace di una regione prevalentemente montana come l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. E la domanda resta inevitabile: una volta individuato un focolaio, chi interviene se le squadre operative sono insufficienti? Una termocamera non spegne un incendio – Un software non sostituisce una squadra AIB. L’intelligenza artificiale non può prendere il posto degli uomini e delle donne che operano sul territorio – recita il testo pubblicato online. A nostro giudizio sarebbe stato necessario investire maggiormente nel rafforzamento della convenzione AIB, nel potenziamento delle associazioni di Protezione civile convenzionate, nella formazione del personale e nell’incremento delle risorse operative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anche sul fronte dei mezzi aerei riteniamo necessario un chiarimento – riporta testualmente l’articolo online. Da quanto risulta, la convenzione prevedeva un solo mezzo aereo per l’intera campagna AIB e un secondo velivolo soltanto per circa dieci giorni nel periodo di maggiore rischio – recita il testo pubblicato online. È quindi legittimo chiedere quali ulteriori mezzi la Regione intendesse presentare e quando quelli annunciati diventeranno realmente operativi – precisa la nota online. L’emergenza non è arrivata all’improvviso – Le condizioni meteorologiche e il rischio incendi erano noti da tempo – Era il momento di rafforzare il sistema regionale, non di scoprirne le criticità nel pieno della stagione estiva – Oggi è necessario fare chiarezza sulla disponibilità di personale specializzato, sulle risorse destinate alla convenzione AIB, sulla consistenza del dispositivo aereo e sul coordinamento complessivo delle attività operative – recita la nota online sul portale web ufficiale. È doveroso riconoscere il lavoro straordinario dei volontari di Protezione civile, degli operatori AIB, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali e di tutti coloro che stanno affrontando gli incendi con competenza e spirito di sacrificio – recita il testo pubblicato online. Le criticità evidenziate riguardano le scelte di programmazione e organizzazione che competono alla politica e all’amministrazione regionale, non chi opera sul campo – recita il testo pubblicato online. Al termine della campagna antincendio non serviranno autocelebrazioni – Servirà un rendiconto pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. La Regione dovrà spiegare agli abruzzesi quali scelte sono state adottate, quali risorse erano realmente disponibili e quali interventi sono stati messi in campo per affrontare un’emergenza ampiamente prevedibile – Noi quel confronto lo faremo insieme ai cittadini, ai sindaci, ai volontari e agli operatori, analizzando dati, decisioni e risultati – precisa il comunicato. Perché governare significa assumersi la responsabilità delle proprie scelte”. Così Giovanni Cavallari, consigliere regionale di Abruzzo Insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it