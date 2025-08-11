Emiciclo. Incendi, Cavallari: L’Abruzzo ha bisogno di decisioni, non di silenzi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “In II Commissione tutti si dicono d’accordo: servono più risorse per fronteggiare l’emergenza incendi – precisa il comunicato. Vengono approvati 100.000 euro in più per sostenere i Vigili del Fuoco nella campagna antincendi boschivi – Una scelta giusta, urgente, necessaria – Ma quando lo stesso intervento arriva in Consiglio regionale, la maggioranza si tira indietro – Non vota l’emendamento – recita il testo pubblicato online. Non sostiene lo stesso principio – Un gesto inspiegabile e irresponsabile – Intanto l’Abruzzo è avvolto dalle fiamme – si apprende dalla nota stampa. Interi territori in pericolo, cittadini in ansia, boschi devastati – precisa la nota online. Il Vesuvio brucia, i Vigili del Fuoco partono da tutta Italia per fermare l’emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. E in Abruzzo? Marsilio, presidente della Regione e massima autorità di Protezione Civile, è assente – si apprende dalla nota stampa. E con lui anche il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Scelli, da lui nominato, resta in silenzio – recita il testo pubblicato online. Nessuna parola – viene evidenziato sul sito web. Nessun intervento – recita il testo pubblicato online. Ma non possiamo continuare ad aspettare per agire – Non possiamo ricordarci del valore del nostro patrimonio arboreo solo quando è troppo tardi – precisa la nota online. Ogni euro destinato alla prevenzione non è una spesa, è un investimento – riporta testualmente l’articolo online. Un investimento nella sicurezza, nella biodiversità, nel futuro del nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Chi blocca questi fondi, chi finge di non vedere, si assume una responsabilità pesantissima – viene evidenziato sul sito web. L’Abruzzo ha bisogno di decisioni, non di silenzi – precisa la nota online. Di coraggio, non di convenienze politiche”. Così il consigliere regionale Giovanni Cavallari – (com/red)

