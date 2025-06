Emiciclo. Incendi estivi, Cavallari: “Non si perda tempo. L’emergenza è ora”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Approvata all’unanimità in Seconda Commissione la risoluzione per stanziare 100.000 euro in più alla convenzione con i Vigili del Fuoco – Ora serve un intervento immediato – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli incendi stanno già devastando il nostro territorio”, dichiara il consigliere regionale Giovanni Cavallari, promotore della risoluzione approvata – viene evidenziato sul sito web. I roghi scoppiati nelle ultime ore, tra cui l’incendio di Raiano che ha distrutto oltre 200 ettari di territorio, dimostrano che l’emergenza incendi in Abruzzo non è imminente: è già in corso – Aspettare il 7 luglio per avviare formalmente la Campagna Antincendi Boschivi 2025 è un errore che non possiamo permetterci – aggiunge la nota pubblicata. “Non bastano le buone intenzioni – aggiunge la nota pubblicata. Bisogna agire ora – si apprende dal portale web ufficiale. I fondi aggiuntivi stanziati con la risoluzione devono essere immediatamente utilizzati per rafforzare la convenzione tra Regione, Protezione Civile e Vigili del Fuoco – recita il testo pubblicato online. Servono più uomini, più mezzi e un coordinamento operativo già da questa settimana – si apprende dal portale web ufficiale. Ogni giorno di ritardo significa ettari bruciati, rischi per le persone, danni irreparabili al nostro patrimonio naturalistico”. Cavallari richiama inoltre l’attenzione sul recente insediamento del dott. Massimo Scelli, nuovo Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile: “La sua esperienza può e deve fare la differenza – si apprende dal portale web ufficiale. Questo è il momento di convocare urgentemente tutti gli attori del sistema di protezione: Vigili del Fuoco, Prefetture, Comuni, volontariato e forze dell’ordine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Serve un piano straordinario di azione immediata, non solo dichiarazioni”. “La prevenzione non può ridursi a uno slogan. Deve tradursi in presenza sul territorio, monitoraggio costante e risposte rapide – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’approvazione unanime della risoluzione è un segnale politico forte, ma non può restare sulla carta”. “La politica ha fatto la sua parte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ora tocca agli uffici competenti trasformare questa risoluzione in operatività. Subito – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo già in emergenza, e non possiamo permetterci di affrontarla con le stesse regole di sempre – si apprende dalla nota stampa. La sicurezza dell’Abruzzo non può aspettare Ferragosto”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it