- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Agosto 12, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaEmiciclo. Incendi, Verrecchia: Cavallari getta ‘benzina sul fuoco’
Politica

Emiciclo. Incendi, Verrecchia: Cavallari getta ‘benzina sul fuoco’

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Cavallari sembra voler emulare Bonelli, che alla Camera ha portato le pietre dell’Adige per attribuire alla presidente Meloni la responsabilità della siccità. Ora tenta lo stesso gioco, cercando di far ricadere sul presidente Marsilio la causa degli incendi in Abruzzo – Un’operazione strumentale e fuorviante – si apprende dalla nota stampa. La realtà è ben diversa: Marsilio e il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, stanno seguendo costantemente l’evolversi della situazione, coordinandosi con i Vigili del Fuoco e gli enti competenti per affrontare con concretezza un’emergenza che, da prime ricostruzioni, sembrerebbe avere origine dolosa – si legge sul sito web ufficiale. Ancora una volta, l’opposizione si dimostra inconcludente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Invece di contribuire con proposte costruttive, preferisce alimentare polemiche sterili, gettando ‘benzina sul fuoco’. Un atteggiamento irresponsabile che non aiuta né i cittadini né il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti regionali, ai vigili del fuoco e ai tanti volontari che, con dedizione e coraggio, stanno svolgendo un lavoro indispensabile nella lotta agli incendi boschivi”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it