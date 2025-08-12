Emiciclo. Incendi, Verrecchia: Cavallari getta ‘benzina sul fuoco’

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Cavallari sembra voler emulare Bonelli, che alla Camera ha portato le pietre dell’Adige per attribuire alla presidente Meloni la responsabilità della siccità. Ora tenta lo stesso gioco, cercando di far ricadere sul presidente Marsilio la causa degli incendi in Abruzzo – Un’operazione strumentale e fuorviante – si apprende dalla nota stampa. La realtà è ben diversa: Marsilio e il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, stanno seguendo costantemente l’evolversi della situazione, coordinandosi con i Vigili del Fuoco e gli enti competenti per affrontare con concretezza un’emergenza che, da prime ricostruzioni, sembrerebbe avere origine dolosa – si legge sul sito web ufficiale. Ancora una volta, l’opposizione si dimostra inconcludente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Invece di contribuire con proposte costruttive, preferisce alimentare polemiche sterili, gettando ‘benzina sul fuoco’. Un atteggiamento irresponsabile che non aiuta né i cittadini né il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti regionali, ai vigili del fuoco e ai tanti volontari che, con dedizione e coraggio, stanno svolgendo un lavoro indispensabile nella lotta agli incendi boschivi”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it