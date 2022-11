Emiciclo. Inchiesta acqua, Marcozzi: audizioni Sasi e Saca

- Advertisement -

(ACRA) – Una nuova seduta della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo è stata convocata per domani, 16 novembre, dalle ore 10. A presentare l’ordine del giorno è il presidente Sara Marcozzi: “Domani concluderemo il ciclo di audizioni delle società di gestione del servizio idrico abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Saranno presenti in aula i vertici di SASI e SACA, alle quali, insieme ai Commissari, sottoporremo domande per comprendere le criticità più gravi presenti sul territorio di loro competenza, come è stato fatto anche con gli altri gestori che lavorano in Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. È la conclusione di una prima parte del percorso della Commissione, che proseguirà ascoltando tutte le altre parti in causa nel sistema idrico tra cui amministrazioni territoriali e associazioni e comitati di cittadini – Ricordo l’indirizzo email al quale scrivere per segnalazioni e per richieste di audizione: presidentecommissione – si apprende dalla nota stampa. emergenzaidrica@crabruzzo – it”. (com/red)

