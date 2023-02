Emiciclo. Inchiesta acqua, Marcozzi: “I gestori collaborano”

- Advertisement -

– “Questa mattina ho partecipato all’evento organizzato dalla società di gestione del servizio idrico SASI per la presentazione di progetti per il potenziamento della risorsa – Gli investimenti sulla nostra rete sono di importanza straordinaria per migliorare il servizio, renderlo sempre più efficace ed efficiente per i cittadini abruzzesi”. Così il presidente della Commissione d’inchiesta sull’Emergenza idrica e consigliere regionale indipendente Sara Marcozzi – precisa il comunicato. “Durante il mio intervento ho voluto ribadire lo spirito con cui la Commissione, che ho l’onore di presiedere, lavora quotidianamente: non un’inquisizione sul passato, ma la creazione di una visione chiara per il futuro, affrontando i problemi che ci trasciniamo da decenni – precisa il comunicato. Io sono convinta, come ripeto dal primo giorno di lavoro della Commissione, che si debba andare verso una gestione unica del servizio idrico, pensando all’Abruzzo come a un solo territorio e non a una somma di campanili”. “Devo dire che dalle parole del Presidente di SASI Gianfranco Basterebbe, che ringrazio per l’invito, emerge una concreta volontà di collaborazione tra tutte le società di gestione, frutto anche del lavoro che abbiamo fatto fino a oggi come Commissione d’inchiesta – si apprende dal portale web ufficiale. È un’ottima notizia per l’Abruzzo – Il mantenimento dell’acqua pubblica e la tutela del diritto alla risorsa idrica per tutti i cittadini passano dall’unità di intenti – Abbiamo case in cui non è garantita l’acqua corrente per 24 ore al giorno, e questo non è più accettabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per affrontare le grandi sfide del futuro, a partire dal caro energia, bisogna lavorare in squadra, per avere più forza e aiutarsi reciprocamente – Con la Commissione d’inchiesta stiamo tracciando una strada in questo senso, e di questo non posso che esserne soddisfatta”, conclude Marcozzi – (com/red)

