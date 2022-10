Emiciclo. Inchiestra idrica, Marcozzi: ascoltati CAM e GSA

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

(ACRA) – Nella Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica di oggi sono state analizzate le situazioni delle società di gestione Cam e Gran Sasso Acqua – si apprende dal portale web ufficiale. “Sulla situazione del Consorzio Acquedottistico Marsicano – spiega il presidente della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica Sara Marcozzi – abbiamo ascoltato dai vertici parole preoccupanti – aggiunge la nota pubblicata. È emerso che l’ipotesi del fallimento è ancora sullo sfondo – riporta testualmente l’articolo online. Tuttavia, da quanto ci è stato riferito, ci sono delle contromisure che si possono mettere in campo per evitare che la situazione precipiti in tempi brevi – aggiunge la nota pubblicata. L’unico debito, come detto dalla società, è quello riguardante il concordato da 30 milioni di euro, con una rata da circa 7 milioni all’anno che va a sommarsi con il raddoppio del costo dell’energia, la vera causa della situazione di grave crisi in cui questa società si sta trovando – riporta testualmente l’articolo online. L’aumento dei ricavi, a oggi, consente di continuare a pagare i costi correnti e di garantire l’esercizio del servizio – recita il testo pubblicato online. Abbiamo saputo che i costi energetici davano preoccupazioni ben prima dello scoppio del conflitto in Ucraina, tanto che Cam avrebbe fatto segnalazioni ad Arera, Ersi e Regione Abruzzo già a novembre 2021 che non hanno avuto impegni conseguenti – precisa la nota online. Da allora la situazione si è ulteriormente aggravata, anche se nel 2023, stanti questi dati, i costi potrebbero diminuire”. “Sono stati presentati progetti per efficientamento energetico e delle reti anche grazie ai fondi del Pnrr. Le potenzialità di questi lavori sono stati riportati anche alla luce di quanto accaduto nel comune di Cappadocia – si legge sul sito web ufficiale. Qui, grazie a interventi già fatti in questo senso, si è arrivati a portare acqua nelle case da 12 a 24 ore al giorno, con riduzione dell’assorbimento di energia elettrica – si apprende dal portale web ufficiale. La digitalizzazione delle reti potrebbe allargare questi vantaggi sull’intero territorio ed è chiaro che sia la direzione da seguire su tutta la regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarà compito della Commissione tenere tutto sotto controllo”. “Per quanto riguarda GSA – prosegue Marcozzi – emerge un bilancio in ordine con una cifra considerevole di ammortamento per investimenti – precisa la nota online. Il problema, purtroppo, rimane il solito per ogni zona d’Abruzzo: la condizione pessima delle reti idriche – si apprende dalla nota stampa. Per questo è stata evidenziata la necessità di intervenire su problemi strutturali ancor prima che nella rincorsa di singole perdite – si apprende dalla nota stampa. A questo si aggiungono alcuni casi di abusivismo riscontrati, e da quanto ci è stato riferito le denunce fatte fino a ora non avrebbero portato ad alcun recupero”. “Abbiamo anche fatto chiarezza sui fondi per il Pnrr sulle reti idriche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il progetto di GSA è stato riconosciuto come finanziabile ma non è stato finanziato, contrariamente a quanto successo con quelli presentati degli altri cinque soggetti gestori abruzzesi, per il basso punteggio riconosciuto – Da quanto ci è stato detto, il motivo è da ricercarsi nella prospettiva realistica di quanto presentato, a partire dal termine dei lavori indicato al 2026 e non al 2025, cui si somma l’abbattimento previsto delle perdite non superiore al 20%. Su questo punto ci è stato riferito che i lavori previsti per la sola distrettualizzazione delle reti, senza intervenire sulle infrastrutture, non potrebbero dare risultati superiori a questa percentuale – Il progetto sarà ripresentato in futuro e rimane ottimismo nella possibilità di accedere a prossimi finanziamenti – Ci riserviamo di fare le nostre valutazioni come Commissione d’inchiesta, confrontando i dettagli dei progetti di altri gestori”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

