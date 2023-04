Emiciclo. Incontro in Regione per dialisi Canistro

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il 12 aprile prossimo, si svolgerà un incontro con il competente assessore regionale, Nicoletta Verì – che ringrazio per la disponibilità che dimostra sempre – per affrontare l’argomento della dialisi a Canistro – riporta testualmente l’articolo online. Dopo aver raccolto l’appello anche del sindaco di Canistro, Gianmaria Vitale, ho ritenuto doveroso promuovere tale appuntamento istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono allo stesso tempo fiducioso, conoscendo l’operatività dell’assessore Verì e del presidente della Giunta, Marco Marsilio, che arriveremo a trovare un’adeguata soluzione per la gestione di questo importante servizio svolto nelle aree interne della nostra regione – Così in una nota il Capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it