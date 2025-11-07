Emiciclo. Indagine Villa Carmine: solidarietà ai colleghi coinvolti di Verrecchia, D’Incecco e Mannetti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:06 novembre 2025 – 18:57- “Esprimo, a nome dell’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, la più sincera solidarietà ai colleghi Emanuele Imprudente e Nicola Campitelli, al commissario ARAP Mario Battaglia, ai dirigenti e ai funzionari regionali coinvolti nell’indagine relativa alla bonifica della discarica di Villa Carmine a Montesilvano – Confidiamo pienamente nel lavoro della magistratura, nella quale riponiamo rispetto e fiducia, ma riteniamo al tempo stesso fondamentale ribadire il principio di presunzione d’innocenza, che tutela ogni cittadino fino a prova contraria – si legge sul sito web ufficiale. Conosciamo l’impegno, la correttezza e il senso delle istituzioni che da sempre contraddistinguono i colleghi coinvolti e siamo certi che avranno modo di chiarire ogni aspetto della vicenda nelle sedi opportune”. Così, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. “In merito alla notizia dell’indagine che coinvolge il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Nicola Campitelli, il commissario Arap Mario Battaglia, esprimiamo piena fiducia nella magistratura e nel lavoro degli inquirenti, nella convinzione che sarà accertata la loro totale estraneità. Conosciamo e stimiamo il loro operato, fatto di competenza e serietà. Siamo sicuri che ne emergerà l’assoluta correttezza”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale e Capogruppo Lega in Regione, e Carla Mannetti, consigliere regionale Lega – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it