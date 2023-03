Emiciclo. Indennità personale Ps, Marcozzi: ottima notizia

- Advertisement -

– “L’accordo sottoscritto dalle sigle sindacali e la Regione Abruzzo per l’indennità aggiuntiva di 85 euro per dodici mensilità al personale del Pronto Soccorso degli ospedali abruzzesi (a partire dal 1° gennaio 2022), è un’ottima notizia – si apprende dal portale web ufficiale. Da tempo auspicavo il riconoscimento formale per gli operatori impegnati nei reparti in cui è più complesso operare e rispondere alle esigenze degli utenti – precisa il comunicato. Sono molte le strutture abruzzesi che versano in condizioni di grave criticità, con numeri di accessi ai Pronto Soccorso molto elevati e personale insufficiente per rispondere nel modo più efficiente possibile – Penso, ad esempio, a quanto accade a Pescara e al tentativo di esternalizzarne il servizio, caso su cui ho interrogato anche la Giunta regionale e l’Assessore alla Salute Verì in Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come ho avuto modo di sottolineare in quell’occasione, bisogna pagare di più il personale di Pronto Soccorso e rendere anche più attrattive le offerte di lavoro in quei reparti, tentando di aggirare il problema dei bandi che rimangono deserti – precisa la nota online. Questo accordo va nella direzione giusta”. Così il Consigliere regionale indipendente e Presidente della Commissione d’inchiesta sull’Emergenza Idrica in Abruzzo Sara Marcozzi – precisa il comunicato. (com/red)

