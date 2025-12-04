- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Dicembre 4, 2025
Politica

Emiciclo. Industria, Verrecchia chiede l’inserimento dello stabilimento LFoundry nel PRRI Abruzzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:04 dicembre 2025 – 12:32– “In vista dell’avvio della fase istruttoria relativa al Piano di riconversione e ristrutturazione industriale (ex legge 181), il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, ha formalmente proposto l’inserimento dello stabilimento LFoundry di Avezzano all’interno del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale, PRRI Abruzzo, destinato a essere trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy” è quanto si legge in una nota stampa – “Verrecchia ha presentato la richiesta all’assessore regionale alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, ringraziandola ‘per la disponibilità e l’attenzione dimostrate” aggiunge la nota – si legge sul sito web ufficiale. “LFoundry rappresenta un presidio industriale strategico per il nostro territorio – dichiara il capogruppo – e l’inclusione dell’azienda nel PRRI costituirebbe un’opportunità decisiva per accedere alle agevolazioni previste, favorendo programmi di investimento finalizzati alla sua riqualificazione – Questa misura – aggiunge – consentirebbe di sostenere un progetto di rilancio industriale capace di consolidare la competitività dello stabilimento marsicano e di generare ricadute positive per l’economia regionale e per l’occupazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un’occasione che non possiamo perdere, perché significa rafforzare l’Abruzzo produttivo e dare nuove prospettive di sviluppo”. (com/red)  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

