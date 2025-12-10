Emiciclo. Informatori scientifici farmaco, D’Incecco: “In Abruzzo nasce il Registro”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:10 dicembre 2025 – 16:58- “La norma colma un vuoto normativo nazionale, in assenza di un ordine professionale istituito per legge, e segue l’esempio di altre regioni italiane come Calabria, Basilicata, Campania e Marche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un passo importante per migliorare la qualità dell’informazione scientifica, rafforzare la farmacovigilanza e riconoscere il ruolo degli informatori scientifici nel sistema sanitario regionale”. Così Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega, nel corso di una conferenza stampa, per illustrare la Legge regionale 24 giugno 2025, n. 20, che istituisce il Registro regionale degli Informatori scientifici del farmaco, informa una nota – si apprende dal portale web ufficiale. “Il progetto di legge è stato presentato insieme alla consigliera Carla Mannetti e approvato all’unanimità dal Consiglio regionale l’11 giugno scorso” aggiunge – si apprende dalla nota stampa. “All’incontro sono intervenuti Francesco Danese, vice presidente nazionale Informatori scientifici FEDAIISF, Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco; Barbara Pinna, Presidente ARISF Abruzzo; Saverio La Forgia, responsabile del Dipartimento regionale Sanità della Lega; Daniela Sulpizio, responsabile del Dipartimento regionale Economia Lega; Hermo D’Astolfo, dirigente provinciale Lega Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Il Registro prevede anche una sezione dedicata ai professionisti che operano nell’informazione scientifica su dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, alimenti a fini medici speciali, prodotti nutrizionali e parafarmaci – precisa la nota online. Ciò – ha spiegato D’Incecco – consentirà agli organismi di vigilanza di accedere a dati finora non disponibili, migliorando la programmazione e il governo clinico – recita il testo pubblicato online. Un ulteriore beneficio riguarda il contenimento della spesa sanitaria grazie a un’informazione più accurata e orientata all’uso appropriato dei farmaci – aggiunge la nota pubblicata. La legge istituisce inoltre un Tavolo permanente sul farmaco composto da rappresentanti della Regione, dell’Agenzia Sanitaria Regionale, medici, farmacisti e informatori scientifici, con la finalità di favorire il confronto tra i diversi attori della filiera e contribuire al miglioramento continuo di sicurezza ed efficacia dei medicinali e dei parafarmaci”. Nel corso della conferenza stampa è stata illustrata una risoluzione, a firma D’Incecco, presentata il 28 ottobre scorso, “che impegna la Regione Abruzzo a sostenere presso Governo e Parlamento l’istituzione di un Ordine nazionale degli informatori scientifici del farmaco così da garantire riconoscimento formale alla professione, tutelare i lavoratori, definire un codice deontologico e assicurare elevati standard di qualità dell’informazione scientifica”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it