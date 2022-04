Emiciclo. Informazione, Innovation Challenge di Google

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Google ha annunciato la prima Google News Initiative Innovation Challenge per l’Europa, con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie organizzazioni che lavorano nel campo dell’informazione, portando innovazione nel settore”. Lo afferma il Presidente del Corecom Abruzzo, Giuseppe La Rana che spiega come “l’Innovation Challenge è aperta a tutti gli editori tradizionali, editori di testate online, startup del mondo dell’informazione, collaboratori e liberi professionisti con sede in Europa”. Il progetto è stato sviluppato per sostenere nuovi modelli di business del mondo dell’informazione e favorire lo sviluppo tecnologico delle redazioni e delle testate giornalistiche, è alla ricerca di realtà innovative proprio nel settore dell’informazione che vogliono sfidare lo status quo e compiere passi coraggiosi verso un futuro più diversificato e sostenibile – I candidati devono avere redazioni con meno di 50 giornalisti a tempo pieno (gli editori che impiegano più di 50 giornalisti a tempo pieno possono presentare domanda e saranno considerati soggetti a discrezione di Google). Per ogni progetto ritenuto idoneo saranno resi disponibili finanziamenti fino a un massimo di € 150.000. Per tutte le informazioni utili è possibile consultate il sito Web (https://newsinitiative – recita la nota online sul portale web ufficiale. withgoogle – com/innovation-challenges/how-to-apply/eu/) dove è possibile scaricare i moduli per fare domanda – si legge sul sito web ufficiale. Le domande di partecipazione, che dovranno essere redatte in inglese, devono essere presentate online tramite il sito Web entro il 31 maggio 2022. (com/red)

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dell'Emiciclo.