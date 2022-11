Emiciclo. Informazione pubblica, incontro a Milano

- Advertisement -

– I giornalisti dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale dell’Abruzzo parteciperanno al convegno promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Lombardia, dal titolo “Il futuro dei giornalisti e dell’informazione nella Pubblica amministrazione” in programma lunedì 7 novembre 2022 a Milano, nell’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli – precisa la nota online. L’evento è stato organizzato dal Coordinamento degli uffici stampa dei Consigli regionali italiani – precisa il comunicato. Il programma della giornata prevede i saluti introduttivi di Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia; Roberto Ciambetti, Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e Presidente del Consiglio regionale del Veneto; Paolo Pietrangelo, Direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; Angelo Baiguini, Vicepresidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti; Marianna Sala, Coordinatrice nazionale Co – riporta testualmente l’articolo online. Re – recita la nota online sul portale web ufficiale. Com. Il tema della prima parte sarà “Uffici stampa e P.A.: quali prospettive?” con gli interventi di Giovanni Grasso, Portavoce Presidenza della Repubblica; Ruben Razzante, Docente di Diritto dell’Informazione e Regole della Comunicazione d’Impresa all’Università Cattolica di Milano, fondatore del portale dirittodellinformazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. it e autore del “Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione”; Fabio Malagnino, Coordinatore Ufficio Stampa Consiglio regionale del Piemonte Vittorio Sgueglia della Marra, Direttore Servizio Open Government e Informazione istituzionale del Comune di Trieste; Modera: Aurelio Biassoni, Direttore Struttura Stampa Consiglio regionale della Lombardia – si apprende dal portale web ufficiale. Successivamente, si discuterà di “Uffici stampa e redazioni: l’importanza del dialogo tra giornalisti” con: Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e Vice Coordinatrice della Conferenza; Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e Vice Coordinatore della Conferenza; Giorgio Sturlese Tosi, giornalista e inviato; Andrea Silla, Vice Caporedattore Tgr RAI Lombardia; Marco Sacchetti, Caporedattore Agenzia DIRE Lombardia; Roberta Giani, Direttore quotidiano Il Piccolo; Alberto Faustini, Direttore quotidiano Alto Adige; Moderano Ruben Razzante e Silvia Carrel, direttrice Ufficio Stampa Consiglio regionale della Valle d’Aosta – si apprende dal portale web ufficiale.

