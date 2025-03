Emiciclo. Inizia domani il confronto in Commissione sulla riforma fiscale. Convocata la Capigruppo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– L’Aquila, 26 marzo – Sarà esaminato domani, giovedì 27 marzo, in Prima Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, il progetto legge 68/2025, di iniziativa della Giunta regionale, “Disposizioni in materia tributaria”. Si tratta della prima bozza di testo normativo che contiene le modifiche alle regole regionali per il prelievo dell’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche). Alla riunione, fissata alle 14.45, presso la sala “G. d’Annunzio”, 2° piano del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, interverranno: l’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri; il Direttore Dipartimento Risorse; l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì; il Direttore Regionale del Dipartimento Sanità; CISL Abruzzo-Molise; CGIL Abruzzo-Molise; UIL Abruzzo; UGL Abruzzo; FIALS Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. All’ordine del giorno anche due provvedimenti amministrativi riguardanti l’accertamento delle maggiori entrate sul Bilancio del Consiglio regionale 2025-2027. Sempre domani, alle ore 12.30, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per l’ organizzazione dei prossimi lavori consiliari – precisa il comunicato. E’ stata rinviata, infine, la seduta del Comitato per la Legislazione, che era stata prevista alle ore 15.

