Emiciclo. Iniziativa pubblica del M5S per scrivere il programma di governo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:08 maggio 2026 – 12:28- “Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare la vita delle italiane e degli italiani?” A porre la domanda è il Movimento 5 Stelle e la risposta arriva dall’Abruzzo, il 16 e 17 maggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Due giornate in cui “NOVA – Parola all’Italia” sarà nella nostra regione, accolta da centinaia di cittadine e cittadini, pronti a partecipare al più grande tavolo di lavoro nazionale per costruire il programma di governo dei prossimi anni. Tre appuntamenti che avranno come focus tutte e quattro le province il 16 e il 17 maggio – recita il testo pubblicato online. A presentare i dettagli dell’evento in conferenza stampa, tra gli altri, il capogruppo in consiglio regionale Francesco Taglieri e la Consigliera regionale Erika Alessandrini – aggiunge la nota pubblicata. “NOVA – spiegano gli organizzatori – è un percorso partecipativo nazionale finalizzato alla costruzione di un programma partecipato, concreto, fattibile – si apprende dalla nota stampa. Uno spazio aperto a tutte e tutti, in cui la persona torna al centro, al di là dell’appartenenza partitica, del ruolo istituzionale, della residenza o di qualsiasi altra etichetta – Un’esperienza senza precedenti nel panorama politico italiano: chi partecipa a NOVA è NOVA, non uno spettatore, ma parte attiva di un processo tangibile, aperto, reale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La formula è quella degli Open Space Technology: niente comizi, niente palchi, niente lezioni dall’alto – aggiunge testualmente l’articolo online. I partiti fanno un passo indietro e lasciano spazio alle persone, alla società civile al mondo dell’associazionismo e delle realtà che quotidianamente lavorano sul territorio – Ognuno potrà proporre un tema, discuterlo, contribuire alla costruzione di soluzioni concrete – Un luogo di confronto dove le idee non si applaudono, si costruiscono – Gli Open Space abruzzesi sono la tappa di un percorso nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le idee raccolte in tutte le regioni d’Italia diventeranno proposte programmatiche che il Movimento 5 Stelle porterà al tavolo della coalizione progressista, per costruire un governo che parta dai bisogni reali di persone, professionisti, imprese e società civile – si apprende dalla nota stampa. “Viviamo una fase in cui il dibattito politico è soffocato da modelli autoritari e da leadership che ogni giorno mettono in discussione le regole più elementari della democrazia”, spiegano Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini – precisa la nota online. “In un simile scenario – proseguono – segnato anche da guerre, tensioni internazionali e una crisi economica che pesa sulle famiglie e sulle imprese, rimettere al centro la partecipazione non è uno slogan, ma una necessità democratica e una chiara scelta politica – Per questo il Movimento 5 Stelle ha scelto di avviare NOVA, proseguendo l’esperienza partecipativa che si è svolta per l’assemblea costituente lo scorso anno – recita il testo pubblicato online. Una risposta alla politica vuota, schiacciata sulla ricerca del facile consenso a discapito di una programmazione efficace e soluzioni efficienti Gli appuntamenti del 16 e 17 maggio sono aperti anche a esponenti e sostenitori delle altre forze della coalizione progressista – Perché punti di vista diversi su problemi comuni non sono un ostacolo, ma una ricchezza – si legge sul sito web ufficiale. Senza confronto, non c’è futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questo invitiamo tutte e tutti a esserci attivamente”, concludono – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it