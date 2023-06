Emiciclo. Insediato il Collegio dei Revisori dei conti

- Advertisement -

– Si è insediato questa mattina il Collegio dei Revisori dei conti i cui membri sono stati nominati il 25 maggio scorso dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri – Il Collegio è composto da tre membri, individuati a seguito di estrazione a sorte, tra gli iscritti in un elenco regionale dei Revisori dei conti che viene aggiornato annualmente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta della dottoressa Grazia Zeppa, del dott. Valerio D’Amicodatri e del dott. Emanuele Verini. “E’ da sempre nostro intento tenere in ordine i conti – ha spiegato il presidente Sospiri nel corso della seduta di insediamento – e da parte nostra vige ovviamente il massimo spirito collaborativo – La Regione può vantare oggi la parifica dei rendiconti senza contenziosi – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso del nostro mandato in sede di produzione legislativa, rispetto alla parte finanziaria, abbiamo sempre lavorato con determinazione gettando il cuore oltre e sono certo che la collaborazione possa rafforzarsi per garantire la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente”.

