Emiciclo. Interpellanza Di Marco su medico a Carpineto e Vicoli

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Piena solidarietà al sindaco di Carpineto della Nora che per sostenere un’istanza così importante come l’assegnazione di un medico di base alla sua comunità, sta battendo i pugni sui tavoli amministrativi che dovrebbero assicurare, per legge tale copertura di servizi sanitari alla popolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sull’argomento tornerò a sollecitare il Governo regionale con un’interpellanza che attivi uffici e soggetti di competenza fra Regione e Asl che siano capaci di interloquire con il territorio, come noi stiamo facendo e dare risposte applicando le normative e gli elenchi ad oggi stilati, riformulando le priorità di caso in caso – aggiunge testualmente l’articolo online. Come Carpineto altri centri delle aree interne sono in sofferenza, ad esempio Vicoli, come ho appreso a fronte della nota della sindaca sulla stampa: questi centri non possono essere abbandonati a sé stessi, vanno seguiti e supportati con soluzioni non temporanee, come sta accadendo, ad esempio a Elice, dove sono stati temporaneamente chiamati in servizio due medici che stanno per andare in pensione”.Così il consigliere regionale Antonio Di Marco sulla vacanza della medicina di base nelle aree interne della provincia di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. “Risolvere non deve essere un “fastidio” o una “grana” per la Asl, si tratta di un dovere che fa capo a delle precise competenze che, giustamente, la popolazione reclama essendo rimasta priva di un’assistenza strategica anche per tutto il resto del sistema sanitario territoriale – sottolinea Di Marco – . Non voglio incalzare responsabili e uffici, ma il mio intento da rappresentante della comunità è quello di farmi carico di istanze che appartengono all’utenza, mettendomi anche a disposizione per la ricerca di una soluzione a un problema che, da quanto l’assessora regionale alla Sanità Nicoletta Verì ha ammesso in Consiglio, esiste, ma non può essere accantonato perché i problemi del comparto sono tanti e gravi – aggiunge la nota pubblicata. Qua si tratta di venire incontro ai bisogni delle persone, che nel caso di questi centri, hanno età grandi e possibilità piccole di muoversi da un Comune all’altro – aggiunge testualmente l’articolo online. Chiarirò tali intenti anche in una nuova lettera al direttore generale della Asl di Pescara Vero Michitelli e nel testo dell’interpellanza in cui inserirò anche Vicoli, unire le forze è l’unico modo di arrivare a un risultato utile a tutti”. (com/red)

