Emiciclo. Interpellanza di Paolucci su interventi per la strada provinciale Marrucina

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La strada provinciale della Marrucina aspetta ancora gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza, nonostante la Provincia di Chieti abbia adeguato il progetto alle nuove esigenze di potenziamento dei lavori sia a livello tecnico e sia economico – Per questo nell’interpellanza chiediamo alla Regione a che punto è l’iter e cosa manca per far partire questo cantiere così importante e atteso”, si chiede il capogruppo Pd Silvio Paolucci nell’atto presentato – “La proposta di rimodulazione è datata 2023, ma da allora a oggi la Provincia di Chieti ha ottemperato alle incombenze burocratiche e tecniche di sua competenza – prosegue Paolucci – e la Regione nel febbraio di un anno fa aveva dato parere favorevole e recepito gli adeguamenti – precisa il comunicato. Non si comprende cosa si stia aspettando da allora a oggi e il perché di questo stallo sulla manutenzione di un’infrastruttura fruita da una delle aree più popolose della provincia che attende da anni i lavori”. (com/red)

