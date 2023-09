Emiciclo. Interporto Avezzano,Verrecchia:”Risultato storico”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Siamo riusciti dove altri hanno fallito – aggiunge testualmente l’articolo online. È una giornata storica per il nostro territorio”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia, a seguito dell’annuncio del presidente Marco Marsilio ad Avezzano sull’affidamento, attraverso gara pubblica, della gestione dell’interporto della Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. “Finalmente – prosegue Verrecchia – si dà alla struttura dell’ interporto, costata milioni di euro, la sua destinazione naturale – si apprende dalla nota stampa. Sarà una bella boccata d’ossigeno per una parte della nostra economia, con notevoli risparmi economici per le aziende e l’aumento dei livelli occupazionali – precisa il comunicato. Una risposta, dalla nostra amministrazione regionale di centrodestra, guidata da Marsilio – sottolinea il capogruppo FdI – che testimonia ancora una volta con fatti concreti l’attenzione per il nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci siamo ritrovati con una struttura che non aveva neanche il collegamento ferroviario, una grave carenza che abbiamo dovuto colmare per renderla funzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un risultato mai riuscito a nessun predecessore di Marsilio – recita il testo pubblicato online. Stiamo recuperando il tempo perso e le inefficienze ereditate dalla sinistra e lavoreremo ancor di più per consentire il raggiungimento a breve di altri importanti obiettivi”, conclude Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

