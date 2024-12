Emiciclo. Interrogazione Di Marco e Paolucci su impraticabilità strade a Passolanciano

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Interrogazione pronta per lo stato di abbandono delle strade che portano a Passolanciano – Incredibile che la Regione, dopo aver tagliato i fondi al progetto di rilancio degli impianti, sia assente anche sul fronte dell’attenzione dovuta a uno dei comprensori sciistici più iconici e importanti delle montagne abruzzesi, oggi irraggiungibile e nell’incapacità di accogliere avventori e turisti appassionati della neve, finalmente arrivata – si apprende dal portale web ufficiale. Chi è riuscito a salire, ha dovuto liberare la propria auto dal parcheggio della Maielletta, spalandosi la neve da solo, nessun mezzo di competenza ha liberato la strada – si legge sul sito web ufficiale. Ecco come Marsilio tratta il turismo abruzzese nei fatti: manca totalmente ogni strategia e attenzione all’accoglienza e a ciò che la rende possibile, cioè la manutenzione correlata”, il consigliere Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente e il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, annunciano un’interrogazione in merito – “Si fa propaganda lodando le nostre montagne e gli impianti pronti ad accogliere i turisti e poi si lasciano i Comuni in cui ricadono gli impianti da soli, senza attenzione e senza azioni vere di sostegno e rilancio del turismo montano – sottolineano – . Vogliamo capire come faranno le aree interne a vincere spopolamento e crisi, se anche a un argomento “semplice” qual è il turismo, semplice, perché bellezza e biodiversità sono congenite in Abruzzo, vanno solo sostenute, viene riservato un livello di attenzione così basso – recita il testo pubblicato online. Non serve a nulla spendere milioni di euro per l’immagine della nostra regione, se la realtà è quella di turisti che spalano la neve da soli, come abbiamo visto andare in onda oggi in vetta alla Maiella”. (com/red)

